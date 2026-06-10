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Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Silivri'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİLİVRİ'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çatı katında gerçekleştirdiği incelemede içeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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