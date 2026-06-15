Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı