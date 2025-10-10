Silivri Belediyesi Meclis üyelerinin bu ayki huzur hakları Gazze'ye bağışlanacak

Silivri Belediyesinde, Meclis üyelerinin bu ayki huzur haklarının Gazze'ye bağışlanması kararlaştırıldı.

Silivri Belediye Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

Balcıoğlu, Gazze'de sağlanan ateşkes ile olumlu bir gelişme yaşandığını söyledi.

Gazze'de gelecek güzel günleri umutla beklediklerini dile getiren Balcıoğlu, işgal sırasında Gazze'nin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığını, on binlerce yaşlı, kadın, çocuk ve masum insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Balcıoğlu, hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yüzlerce, binlerce insanın olduğuna dikkati çekerek, "Silivri Arama Kurtarma ekiplerimiz, geçenlerde aldıkları eğitimler neticesinde arama kurtarma seviyelerini orta düzeye çıkarmışlardı. Meclis kürsüsünden devletimizin ilgili kurumlarına, yetkin kadromuzla Filistin'e gerek insani yardımın ulaşması gerekse arama kurtarma faaliyetlerine katılma isteğimizi iletmek istiyorum. Devletimiz uygun görürse Filistin halkının bu zor günlerinde yanında olmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke ve mazlumun her daim yanında olduğunun altını çizen Balcıoğlu, Silivri Belediye Meclisi olarak ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirtti.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, Gazze'de 2 yıldır soykırım gerçekleştiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta Filistin'in, mazlum insanların yanında olduğunu ve bunu sürekli dile getirdiğini kaydeden Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dirayetli tutumunun dünya politikasında da karşılık bulduğunu ifade etti.

Yazıcı, bir öneride bulunmak istediğini aktararak, "Karınca kararınca bu ayki huzur haklarımızı Filistin'e vermeyi teklif ediyorum." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de bir katliam yaşandığını ve bu duruma sessiz kalındığını belirtti.

Ateşkesin ilan edilmesinin umut verici bir gelişme olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve emeği geçenlere teşekkür eden Aşkın, "Celalettin Bey'in teklifini ben de yineliyorum. Bu ayki huzur haklarımızın oradaki kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olması dileğiyle diğer Meclis üyesi arkadaşlarımız da kabul ederlerse Gazze'ye gönderilmesini teklif ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Önder Çolak, Filistin'de alınan ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını dile getirerek, "Biz de iki grup başkanvekilimizin teklifini olumlu karşılıyoruz, katılıyoruz." dedi.

Bunun üzerine Meclis'te yapılan oylamada, Meclis üyelerinin bu ayki huzur haklarının tamamının Gazze'ye bağışlanması oy birliğiyle kabul edildi.