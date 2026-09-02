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Silivri'de gemi kazasının telsiz kayıtları ortaya çıktı

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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının, çarpışma öncesi diğer gemiye 'Alsu, iskeleye kır demiştim' diyerek uyardığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı. 10 mürettebattan hâlâ haber alınamıyor.

İSTANBUL Silivri açıklarında kazaya karışan ve battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinde, kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında kaptanın çarpışmayı önlemek için diğer gemiye 'Alsu, iskeleye kır demiştim' diyerek uyardığı anlar yer aldı.

İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışma sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendirilirken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadı.

'ALSU İSKELEYE KIR'

Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinde, kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında kaptanın çarpışmayı önlemek için diğer gemiye 'Alsu, iskeleye kır demiştim' diyerek uyardığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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