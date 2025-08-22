Silifke Orman Yangını Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi İlan Edilebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili, "Genel tespitlere istinaden burayı Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilebilecek şartlar oluşmuş durumda. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalar bu doğrultuda devam edecek." dedi.

Pehlivan, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un katılımıyla Göksu Parkı'nda vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra Pehlivan, 13 Ağustos'ta çıkan ve 16 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen Kırtıl Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yangının ardından bölgeye kurulan konteynerlerde inceleme yapan Pehlivan, orman yangınından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangında evlerin yandığını ve hayvanların telef olduğunu hatırlatan Pehlivan, yangınlarla mücadelede kurumların işbirliği içinde çalıştığını söyledi.

Afad olarak merkezde bu çalışmaları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya riyasetinde takip ettiklerini belirten Pehlivan, ilde de valilik koordinasyonunda bütün ekiplerin seferber edildiğini anlattı.

Pehlivan, yangınların kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından da hemen hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde yangınların meydana geldiğini anımsatan Pehlivan, "En son Balıkesir Sındırgı'da deprem yaşadık. Biz de ekip olarak oradaydık. İlk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarını almak suretiyle başta İçişleri Bakanı'mızla intikal ettik. Sonra Sağlık Bakanı'mız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız geldi. Afetler olmasın istiyoruz ama olduğu anda en üst düzeyde bir planlamayla, ilgiyle, özveriyle bu çalışmalar takip ediliyor." diye konuştu.

Yangında evleri zarar görenlere konteyner desteği

Silifke'deki yangından etkilenen, evleri ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak duruma gelen vatandaşlara konteyner desteğinde bulunduklarını belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Tüm mahallelerde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza konteynerleri çok kısa süre içerisinde kurduk. Şu an 28 konteyneri vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu konteynerlerimizin içerisinde klimasından belli yaşam malzemelerine kadar banyosuyla, tuvaletiyle, termosifonuyla çekyatıyla donanıma da sahip. Önüne parkesini de döşüyoruz. Elektrik ve suyunu bağlıyoruz. Vatandaşlarımızın kalıcı konutları yapılana kadar burada rahatlıkla barınabilecekleri imkanları sunuyoruz. Bazı vatandaşlarımızın evlerinin yakınında, hayvancılık yapıyorsa hayvancılık yaptığı alanda bu konteynerleri istiyor. O imkanı da sunuyoruz. Bunun yanında barınma desteğini nakit talep eden vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımıza da nakit desteğinde bulunuyoruz. Bu konuda AFAD'ta ilgili ekiplerimiz çalışıyorlar."

Pehlivan, bu aşamadan sonra hasar tespitlerinin duyurularının yapılacağını, itirazı ve talebi olan vatandaşlar için yeniden inceleme yapılacağını dile getirdi.

Çalışmaların ardından hak sahipliği sürecinin başlayacağını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Genel tespitlere istinaden burayı Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilebilecek şartlar oluşmuş durumda. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalar bu doğrultuda devam edecek. Cumhurbaşkanı'mızın talimatı, hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak ve mağduriyetleri giderilecek şekilde adımların atılması yönünde. Bütün afetlerde olduğu gibi bu yangın sonucu oluşan tablo karşı karşısında da bütün yaraların sarılmasıyla ilgili süreci ekiplerimizle, birimlerimizle ve bakanlıklarımızla birlikte devam ettireceğiz."

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta çıkan yangın 16 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. Bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.