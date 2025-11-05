Haberler

Silifke'nin İl Olması İçin Toplantı Yapıldı

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinin il statüsü kazanması için siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ilçenin stratejik konumu ve geçmişte il merkezliği yapmış olması nedeniyle il olmasına hazır olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, ilçenin il olmasını gerektiren çok fazla verinin olduğunu söyledi.

Silifke'nin, Antalya-Konya kavşak noktasında bulunduğunu dile getiren Turgut, "Silifke olarak il deneyimi olan bir kentiz. 1924-1933 yılları arasında İçel il merkezliğini yapmış önemli bir kentiz. Silifke'nin yeniden il statüsüne çıkarılmasını istiyoruz. Silifke olarak il olmaya hazırız." dedi.

Oda Başkanı Nurettin Kaynar da Silifke'nin il statüsü kazanmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Silifke, stratejik konumu, ulaşım altyapısı, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, tarımsal ürün gücü ve markalaşma, turizm kültür ve doğal kaynaklar bakımından Türkiye genelinde birçok ili geride bırakan güce sahip. Devletimizin yerel kalkınma politikaları doğrultusunda Silifke'nin il statüsüne tekrar kavuşturulmasını ve desteklenmesini talep ediyoruz."

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, CHP İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya, İYİ Parti İlçe Başkanı Muhsin Belen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ayhan Koçak, Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uçal Mavili, Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmaz Kaya ve Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
