Silifke Kaymakamı Yangınlara Dikkat Çekti

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, muhtarlarla bir araya geldi.

Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olmasını istedi.

Birçok yangının dikkatsizlik sonucu çıktığını belirten Aslaner, "Anız, bahçe kenarlarında ateş yakılmasına izin vermeyin. Bu nedenle hepimiz üzerine düşen görevi yapmalıyız. Herkes üzerine düşeni yaparsa sorun yaşamayız." dedi.

Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin de yangınların yüzde 87'sinin orman dışında başlayarak ormana sıçradığını vurgulayarak, herkesin dikkatli olmasını istedi.

Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur ise çevresinde ormanlık alan olan mahallelere acil müdahalede kullanılması için traktörle çekilebilen su tankerlerinin daha fazla dağıtılması talebinde bulundu.