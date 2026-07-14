Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 15 Temmuz Mesajı

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fırat, mesajında, aziz milletin, o karanlık gecede büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği sergileyerek devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşların, güvenlik güçleriyle omuz omuza hareket ederek, milli iradeyi hedef alan bu hain girişime geçit vermediğini kaydeden Fırat, mesajında şunlara yer verdi:

"Böylece Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü, 15 Temmuz gecesinde milletimizin kararlı duruşuyla bir kez daha hayat bulmuştur. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü simgelerinden biridir. Bu anlamlı günün 10'uncu yıl dönümünde, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."