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Silifke'de TEMAD Şubesine Gayrimenkul Bağışı

Silifke'de TEMAD Şubesine Gayrimenkul Bağışı
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Mersin'in Silifke ilçesinde, emekli hava astsubay Şemsettin Esin'in kızı tarafından Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Silifke Şube Başkanlığına sosyal tesis olarak kullanılmak üzere gayrimenkul bağışlandı. Tapu teslim töreninde Silifke Kaymakamı, Belediye Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı da yer aldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Silifke Şube Başkanlığına bağışlanan gayrimenkul için tapu teslim töreni yapıldı.

Emekli hava astsubay Şemsettin Esin'in kızı Nesrin Esin Ak tarafından babası adına TEMAD Silifke Şube Başkanlığına gayrimenkul bağışlandı.

Sosyal tesis olarak kullanılacak bina için tapu teslim töreni düzenlendi.

Törende Ak, tapuyu TEMAD Silifke Şube Başkanı Hüseyin Dikmen'e teslim etti.

Derneğe yeni üye olan kişilere rozet takılan törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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