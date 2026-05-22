Mersin'de seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta büyük hasar oluştu.
Gazi Mahallesi Toros Caddesi'nde seyir halindeki 33 BEU 621 plakalı aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araçta büyük hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Pancar