Silifke'de Sahipsiz Köpekler Küçükbaş Hayvan Saldırısına Neden Oldu
Silifke'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 26 gebe küçükbaş hayvan telef oldu. Çiftlik sahibi Ali Mavili, yetkililerden yardım talep etti.
Silifke Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırdığı 26 küçükbaş gebe hayvan telef oldu.
Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkisinde Ali Mavili'ye ait çiftliğe giren çok sayıda sahipsiz köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı.
Saldırıda gebe küçükbaş hayvanlardan 26'sı telef oldu.
Mavili, şu an 60 küçükbaş hayvanı olduğunu ve yetkililerden yardım istediğini ifade etti.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel