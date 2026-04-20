Silifke'de sağanak ve doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart'ta etkili olan yağıştan zarar gören tarım alanlarına gitti.

Hasar tespit çalışması yürüten ekipler, sera ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün ile Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de çalışmaları takip etti.

Üreticilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Aslaner, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.