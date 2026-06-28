Haberler

Mersin'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Akdere Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 3 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Murat Pancar
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
100. Gazi Koşusu’nu ‘Bay Nalçakan’ kazandı

100. Gazi Koşusu’nu kazanan safkan belli oldu
İnsanlar neden mutsuz olduğu ilişkileri bitiremez?

İnsanlar neden mutsuz olduğu ilişkileri bitiremez?
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

100. Gazi Koşusu'na damga vuran anlar
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

TFF'den Montella için yeni karar!
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü