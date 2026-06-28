Mersin'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Akdere Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 3 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar