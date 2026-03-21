Mersin'de elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 4 kişi yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, işçi servisi olarak kullanılan bir minibüs, Demircili Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı. Kazada 4 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen, işçi servisi olarak kullanılan 33 BDA 430 plakalı minibüs, Demircili Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 işçinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Pancar