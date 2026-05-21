Mersin'de kayıp olarak aranan genç ormanda ölü bulundu
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Velican Temel, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Oğlu Velican Temel'den 3 gün boyunca haber alamayan Emine Temel, 19 Mayıs'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler, 19 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlattı.
Arama çalışmalarında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Temel'in cansız bedenine ulaştı.
Gencin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Temel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.