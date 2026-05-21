Haberler

Mersin'de kayıp olarak aranan genç ormanda ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Velican Temel, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan gencin ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Oğlu Velican Temel'den 3 gün boyunca haber alamayan Emine Temel, 19 Mayıs'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, 19 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlattı.

Arama çalışmalarında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Temel'in cansız bedenine ulaştı.

Gencin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Temel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Pancar
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

İstanbul'daki dev finalde kupa sahibini buldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar

Görüntüler 19 Mayıs'tan! Resmi törene getirip halkı selamlattılar
Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

Taşma noktasına geldi! Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanacak

Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı

Barcelona'nın yıldızı Cancelo, Türkiye'deki favori takımını açıkladı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş

10 yıllık sis perdesi aralandı! Vahşi cinayete kurban gitmiş
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Onun ne işi var kadroda?