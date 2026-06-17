Haberler

Silifke'de Denizde Sopalı Kavga Görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişi arasında denizde çıkan sopalı kavga, cep telefonuyla kaydedildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı. Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorum sizde! Söz konusu Messi olunca kurallar bile değişiyor

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Çin'de 6.3 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Deprem 6.3 büyüklüğünde, bilanço ise hayli şaşırtıcı
Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı

Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı
Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldızı parayı basıp alacak

Gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldızı parayı basıp alacak