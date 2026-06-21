Haberler

Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Yardımcısı Yörükçü de gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 19'a yükselirken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü de gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda jandarma ekiplerince 19 Haziran'da gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 17 şüphelinin ardından Yörükçü hakkında da gözaltı kararı verildi.

Yörükçü, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gözaltı sayısının 19'a çıktığı soruşturmada şüpheli E.F.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın detayları

Silifke Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince, 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmış, aralarında Turgut ile Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D, belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmış, şüpheli E.F.K'ye ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı

Gözler İsviçre'de! Tarihi zirve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yurt dışına çıkış yasağı

Sanchez'e büyük şok! Mahkeme kararı İspanya'da deprem etkisi yarattı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler