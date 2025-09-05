Haberler

Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Zabıta Haftası Kutlaması

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıtalarla bir araya gelerek, onların özverili çalışmaları için teşekkür etti ve Zabıta Teşkilatı'nın 199. yıl dönümünü kutladı.

Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Turgut, burada personelle görüştü.

Turgut, yaptığı açıklamada, zabıtaların özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Zabıtamız şehrimizin huzuru, sağlığı, güvenliği ve kamu düzeni için gece gündüz görev yapmaktadır. Bu özverili çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın 199. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
