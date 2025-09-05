Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Zabıta Haftası Kutlaması

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Zabıta Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan zabıtalarla bir araya geldi.

Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Turgut, burada personelle görüştü.

Turgut, yaptığı açıklamada, zabıtaların özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Zabıtamız şehrimizin huzuru, sağlığı, güvenliği ve kamu düzeni için gece gündüz görev yapmaktadır. Bu özverili çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın 199. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.