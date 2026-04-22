Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sağanaktan zarar gören alanları inceledi

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sağanak nedeniyle hasar oluşan mahallelerde incelemede bulundu.

Turgut, 18 Nisan'daki yağıştan olumsuz etkilenen Keben, Sabak, Gündüzler ve Kargıcak mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Turgut, belediye ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Turgut, yaptığı açıklamada, sağanağa ilişkin hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, belediyenin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu kaydetti.