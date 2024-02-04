Şili Devlet Başkanı: Valparaiso'daki Yangınlarda 46 Kişi Hayatını Kaybetti

VINA DEL MAR, 4 Şubat (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin orta kesimindeki Valparaiso bölgesinde çıkan yangınlarda en az 46 kişinin öldüğünü açıkladı.

Şili hükümeti yangınlarla mücadele için Valparaiso'daki Quilpue, Villa Alemana, Vina del Mar ve Limache bölgelerinde Cumartesi günü yerel saatle 21.00'den Pazar günü 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yerel yetkililer başkentin yaklaşık 120 kilometre kuzeybatısındaki Quilpue ve Villa Alemana'da 1.200'den fazla evin hasar gördüğünü, Valparaiso bölgesinde ise en az 9.000 hektarlık alanın yangın nedeniyle kül olduğunu teyit etti.