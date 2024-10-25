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Şili'deki Lisede Molotofkokteyli Patladı: 35 Yaralı

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Santiago'daki bir lisede öğrencilerin hazırladığı molotofkokteylinin patlaması sonucu 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'inin durumu ciddi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Şili'de bir lisede molotofkokteyli patladı: 35 yaralı

SANTİAGO - Şili'de bir lisede öğrencilerin hazırladığı molotofkokteylinin patlaması sonucu 35 kişi yaralandı, yaralılardan 11'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da dün bir grup lise öğrencisinin okulun tuvaletinde protesto için hazırladığı molotofkokteyllerinden biri patladı. Patlama nedeniyle yangın çıkan okulda öğrenciler büyük panik yaşadı. Onlarca öğrenci alevler içindeki koridordan arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıktı. Bazı öğrencilerin vücudunun büyük kısmının yandığı görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre dün meydana gelen olayda 34 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı. Yaralılardan durumu ciddi olan 11 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtfaiyenin yangını kısa sürede söndürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şili'deki Lisede Molotofkokteyli Patladı: 35 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Santiago Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel Şili

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