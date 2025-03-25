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Şili'de Orman Yangınları 7 Bin 821 Hektar Alanı Küle Çevirdi

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Şili'nin güneyinde devam eden orman yangınları sonucu 7 bin 821 hektarlık alan yanarken, yangınlarla mücadele için yerel görevlilere destek sağlanıyor. En büyük yangın Traiguen kasabasında gerçekleşti.

- Şili'de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi

SANTİAGO - Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyindeki yangınlarda şu ana kadar 7 bin 821 hektarlık alan kül oldu.

Şili'de 27 noktada orman yangınıyla mücadele ediliyor. Ulusal Ormancılık Kurumu verilerine göre ülkenin güney kesimindeki Biobio ve Araucania bölgeleri arasında devam yangınlarda şu ana kadar toplam 7 bin 821 hektarlık alan küle döndü. En büyük yangınların, alevlerin yaklaşık 2 bin hektarlık alana yayıldığı Traiguen kasabasında olduğu ifade edildi. Galvarino kasabasında bin 136, Padre Las Casas'ta ise bin 39 hektarlık alanın yandığı aktarıldı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric yaptığı açıklamada, yangınla mücadele eden yerel görevlilere yardımcı olmak amacıyla çeşitli kamu kurumlarındaki personelin yangınlardan etkilenen bölgelerde görevlendirildiğini duyurdu.

Alevlere müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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