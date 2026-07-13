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Şili'de askerin hususi aracıyla pazara dalması sonucu en az 6 kişi öldü

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Şili'nin Vina del Mar kentinde bir askerin hususi aracıyla pazar alanına dalması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Şili'nin Vina del Mar şehrinde bir askerin hususi aracıyla pazara dalması sonucu ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Sahil kenti Vina del Mar'da deniz kuvvetleri mensubu bir asker, hususi aracıyla pazar alanına daldı.

Olayda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracın pazar tezgahlarına daldığı ve daha sonra öfkeli kalabalığın yuhalamaları arasında sürücünün polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.

Vina del Mar Polis Amiri Albay Jorge Guaita, basına yaptığı açıklamada, sürücünün olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın aşırı hızla ilerlediğini belirten Guaita, "Araç kaldırıma çıktığında savrulmaya başladı. Neyse ki bir otobüs durağına çarparak durabildi, aksi takdirde ilerlemeye devam edebilir ve daha büyük bir yıkıma yol açabilirdi." dedi.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan trajedinin "tüm ülkeyi yasa boğduğunu" aktardı.

Kast, "Tüm devlet kurumları, olaydan etkilenenlere yardım etmek ve bu acı olayın sorumluluklarını tamamen netleştirmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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