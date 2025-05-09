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Şili'de Ambulans Uçağı Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili'de Ambulans Uçağı Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Şili'de 6 kişiyi taşıyan bir ambulans uçağı düştü. Uçakta bulunan tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.

SANTIAGO, 9 Mayıs (Xinhua) -- Şili'de 6 kişiyi taşıyan küçük bir ambulans uçak düştü. Uçakta bulunanların tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Santiago Başkanlık Delegesi Gonzalo Duran perşembe günü basına yaptığı açıklamada, 'Hayatını kaybeden 6 vatandaşın ailelerine, dostlarına ve yasını tutan herkese başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Şili Hava Kuvvetleri enkazın başkent Santiago'nun eteklerindeki Curacavi kasabasında bulunduğunu bildirdi.

Şili Hava Kuvvetleri, uçağın kaybolduğunun bildirilmesinin hemen ardından personel ve tüm kaynaklarını görevlendirdiğini ve arama çalışmalarına katılan diğer kurumlarla yakın koordinasyon içinde olduğunu duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne göre, uçak çarşamba günü öğleden sonra radardan kaybolduğunda Santiago'dan kuzeydeki Arica şehrine seyahat ediyordu.

Kazanın nedenine yönelik araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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