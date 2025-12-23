Haberler

ŞİLE BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 22 GÖZALTI

Güncelleme:
Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçları kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 23 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken 1'inin cezaevinde olduğu belirtildi.

