Mardin'de silahlı saldırıda ölen çoban toprağa verildi

Mardin'in Derik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan çoban Emrah Aksu, hastanede hayatını kaybetti. Aksu'nun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Jandarma, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden çoban Emrah Aksu (38), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, kırsal Bozok Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Emrah Aksu, şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Aksu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınlarının araçla hastaneye götürmeye çalıştığı Emrah Aksu, sağlık ekipleri tarafından teslim alınıp ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aksu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aksu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aksu'nun cenazesi, gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
