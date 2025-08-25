Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Baba ve Oğulun Cenazesi Niğde'ye Gönderilecek

Konya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Niğde'ye gönderilecek. Mehmet Koçyiğit'in 9 aylık hamile bir eşi olduğu öğrenildi.

CENAZELER NİĞDE'YE GÖNDERİLECEK

Konya'da evden çıkıp, otomobile binerken silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Koçyiğit ile oğlu Servet Koçyiğit'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonrası memleketleri Niğde'ye gönderilecek. 3'ü kız, 4 çocuk babası Mehmet Koçyiğit'in, eşinin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Polis, saldırıya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

