Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Baba ve Oğulun Cenazesi Niğde'ye Gönderilecek

CENAZELER NİĞDE'YE GÖNDERİLECEK

Konya'da evden çıkıp, otomobile binerken silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Koçyiğit ile oğlu Servet Koçyiğit'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonrası memleketleri Niğde'ye gönderilecek. 3'ü kız, 4 çocuk babası Mehmet Koçyiğit'in, eşinin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Polis, saldırıya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.