Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Baba ve Oğulun Cenazesi Niğde'ye Gönderilecek
Konya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Niğde'ye gönderilecek. Mehmet Koçyiğit'in 9 aylık hamile bir eşi olduğu öğrenildi.
CENAZELER NİĞDE'YE GÖNDERİLECEK
Polis, saldırıya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel