Haberler

Akademisyen Cenk Yiğiter'e silahlı saldırı davasında karar açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da akademisyen Cenk Yiğiter'e yönelik silahlı saldırı davasında sanıklara toplamda 5 yıl hapis ve para cezası verildi. İkbal Önal tutuklu olarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ANKARA'da akademisyen Cenk Yiğiter'in 20 Mayıs'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin davada sanık İkbal Önal, 5 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırılırken, Atillah ve Mehmet Karapınar'a 3 yıl 6'şar ay hapis ve 10'ar bin TL adli para cezası verildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter, 20 Mayıs'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan İkbal Önal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla İkbal Önal ile Önal'a silah temin ettiği iddiasıyla Atillah Karapınar ve kardeşi Mehmet Karapınar hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından iddianame düzenledi.

Ankara 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Önal ile tutuksuz sanıklar Atillah Karapınar, Mehmet Karapınar ve taraf avukatları katıldı. Hakim kararını açıklayacağını söyleyerek sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Önal, "Üç tane küçük kardeşim var, mağdurum, zararın neresinden dönülürse kardır ailem mağdurdur tahliyemi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da bir diyeceklerinin olmadığını beyan ederek beraat talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İkbal Önal hakkında 'Silahla yaralama' suçundan 3 yıl hapis, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası vererek, sanığı toplamda 5 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Atillah Karapınar ve Mehmet Karapınar hakkında ise 'Silahla yaralama suçuna iştirak' suçundan 1 yıl 6'şar ay, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2'şer yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası olmak üzere toplamda 3 yıl 6'şar ay hapis ve 10'ar bin TL adli para cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı

Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Otobüs şoförü ile kadın yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
title