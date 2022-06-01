Silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

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Silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi

AA - Yasin Öztürk - Güncel
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Alınan güvenlik önlemleri Cenaze konvoyunun yola çıkması Tabutun taşınması TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunda hayatını kaybeden Irma Linda Garcia ve...

Alınan güvenlik önlemleri

Cenaze konvoyunun yola çıkması

Tabutun taşınması TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunda hayatını kaybeden Irma Linda Garcia ve Jose Antonio Garcia için Sacred Heart Katolik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

AA / Yasin Öztürk - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Güvenlik Önlemleri Teksas Cenaze Güncel Haberler

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