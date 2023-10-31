Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda saçmalardan biri vücuduna isabet eden 6 aylık hamile Sedanur Güven, hayatını kaybetti. Güven, düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşları arasında defnedildi.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 aylık hamile kadın toprağa verildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda saçmalardan biri vücuduna isabet eden 6 aylık hamile Sedanur Güven, hayatını kaybetti. Güven, düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşları arasında defnedildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çerkezköy'e getirildi. Güven için öğle namazına müteakip, Fatih Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Güven'in ailesi ile yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güven'in evli ve 2 yaşında bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.