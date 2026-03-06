Haberler

Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Ahmet B., Sebahattin Batu'yu uzun namlulu silahla vurdu. Batu'nun hastanede hayatını kaybetmesiyle muhtar gözaltına alındı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu Sebahattin Batu (50), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
İsrail ordusunun 1 numarasından İran'a karşı 'İkinci aşama' ilanı

İsrail ordusunun 1 numarasından İran'a karşı 'İkinci aşama' ilanı