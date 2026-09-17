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Silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine polis ekipleri sahip çıktı

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Silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine polis ekipleri sahip çıktı
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Alican GÜMÜŞ/HATAY, ? - HATAY'ın Samandağ ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine polis ekipleri sahip çıktı.

Alican GÜMÜŞ/HATAY, ? - HATAY'ın Samandağ ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine polis ekipleri sahip çıktı. Yaralı köpek, polis ekibi tarafından tedavi edilmek veterinere götürüldü.

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekibi, yol kenarında yaralı bir sokak köpeğinin yattığını fark etti. Köpeğin silahla vurulduğunu tespit eden polis ekibi, yaralı hayvanı tedavisi için veterinere götürdü.

Köpeği silahla yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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