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Tire'de 16 Yaşındaki Genç, Tabancanın Ateş Alması Sonucu Hayatını Kaybetti

Tire'de 16 Yaşındaki Genç, Tabancanın Ateş Alması Sonucu Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Tire ilçesinde evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralanan 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

İZMİR'in Tire ilçesinde evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandığı öne sürülen Yiğit Can Bişkin (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Yiğit Can Bişkin, evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bişkin, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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