ARACININ BAGAJINDAKİ SİLAHLARIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

ARACININ BAGAJINDAKİ SİLAHLARIN I ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracı olduğu öne sürülen otomobilin bagajında, uzun namluluların da olduğu çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu fotoğraf ortaya çıktı. Ayrıca Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahla poz verdiği bazı fotoğraflar da yer aldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı