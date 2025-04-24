Silahı Kazara Ateş Alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş Şehit Oldu

(ANKARA) - Silah ve teçhizat bakım çalışmaları sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 18 Nisan'da Batman'ın Beşiri ilçesinde görevli olduğu birlikte, silah ve teçhizat bakım çalışmaları sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından hızla Beşiri Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. 6 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Taş, hayatını kaybetti. Şehit Şükrü Taş için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bir anma töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "23 Nisan 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesi kullanıldı.

Şehit Taş için taziye mesajı yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü Taş; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.