Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlarda 202 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada düzenlenen operasyonlar sonucunda 202 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 202 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"14 il merkezli 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik. 202 şüpheliyi yakaladık. 4 adet kaçak Silah İmalathanesini deşifre ettik. Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da operasyonlar düzenledik."

Kaynak: ANKA / Güncel
