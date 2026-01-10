Haberler

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamu hizmetlerinin etkin ve adil bir biçimde yürütülmesinde idarecilerin rolünün önemine vurgu yaptı. İdarecilerin fedakarca çalışmaları sayesinde ülkenin geleceğine katkıda bulunduklarını belirtti.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinde idarecilerin üstlendiği sorumluluğun son derece önemli olduğunu belirtti.

İdarecilerin ortaya koyduğu fedakar çalışmaların şehirlerin gelişimine ve ülkenin geleceğine önemli katkılar sunmaya devam edeceğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetlerinin etkin, adil ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinde idarecilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece önemlidir. Devletimiz ile aziz milletimiz arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan idarecilerimiz, hukukun üstünlüğü, kamu yararı ve hizmet anlayışı çerçevesinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla görev yapan mülki idare amirlerimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu ilke edinerek vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanlarında olmuş, ülkemizin her köşesinde hizmetleriyle iz bırakmıştır. Bu vesilesiyle idarecilik görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm meslektaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anarken, görevdeki tüm mesai arkadaşlarıma ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Özgür Yolbaş - Güncel
