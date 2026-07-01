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Siirt'te hava ambulansı 9 aylık bebek için havalandı

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Siirt'te dirençli epilepsi tanısıyla takip edilen 9 aylık kız bebek R.A, hava ambulansıyla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi. Tadilat nedeniyle uçak Diyarbakır'dan kalktı.

Siirt'te 9 aylık hasta kız bebek, tedavisi için hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "dirençli epilepsi" tanısıyla takip edilen ve entübe edilen R.A'nın ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığından hava ambulansı talep edildi.

Bakanlığın tahsis ettiği hava ambulansı, Siirt Havalimanı'nın tadilatta olması nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

Siirt'ten ambulansla Diyarbakır Havalimanı'na götürülen R.A, burada hazır bekletilen hava ambulansıyla İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
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