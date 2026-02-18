Haberler

Siirt'te yangında zarar gören cami ibadete açıldı

Siirt'te yangında zarar gören cami ibadete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te yangında hasar gören Şeyh Ebul Vefa Camisi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide boya, badana, ısıtma sistemi ve halı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Siirt'te, yangında hasar gören Şeyh Ebul Vefa Camisi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla belediye ekiplerince geçen hafta çıkan yangında hasar gören camide çalışma başlatıldı.

Boya ve badanası yapılan caminin ısıtma sistemi, halı ve keçeleri yenilendi.

Çalışmaların tamamlandığı cami, yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Niyazi Deniz -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti