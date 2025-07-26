Siirt'te Yangın: 160 Ton Saman Yanarak Zarar Gördü

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan bir yangında 160 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, geç saatlerde Çayırlı köyünde meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 160 ton saman balyası yandı. Yangın, gece saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Çayırlı köyünde meydana geldi. Saman balyaların istiflendiği alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 160 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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