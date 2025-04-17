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Siirt'te Yamaçtan Kopan Kayalar Yolu Kapattı

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Siirt'te Eruh-Şırnak kara yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Yağışın etkisiyle oluşan durum nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen iş makineleri kayaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.

Siirt'te yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

SİİRT - Siirt'te, Eruh- Şırnak kara yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları temizlenerek ulaşım sağlandı.

Yağış etkisiyle Eruh-Şırnak kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kara yolunda o sıralarda herhangi bir aracın olmaması kazaların eşiğinden dönüldü. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen iş makinelerinin yardımıyla kayalar yoldan kaldırarak yol yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİKMET KAYRAN - Güncel
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