Siirt'te Yamaçtan Kopan Kayalar Yolu Kapattı

Siirt'te yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

SİİRT - Siirt'te, Eruh- Şırnak kara yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları temizlenerek ulaşım sağlandı.

Yağış etkisiyle Eruh-Şırnak kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kara yolunda o sıralarda herhangi bir aracın olmaması kazaların eşiğinden dönüldü. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen iş makinelerinin yardımıyla kayalar yoldan kaldırarak yol yeniden trafiğe açıldı.