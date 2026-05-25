Haberler

Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir bahçede çalışan E.Ö'nün kullandığı traktör devrildi. Altında kalan sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Pirinçli köyü Kısraklı mezrasındaki bahçede çalışan E.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.

E.Ö'nün traktörün altında kaldığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Şirvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen E.Ö'nün cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galiptir bu yolda mağlup! Premier Lig’den düştüler

Galiptir bu yolda mağlup! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Acun Ilıcalı tarihe geçti

Acun Ilıcalı tarihe geçti
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Maç bitince olanlar oldu!

Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!