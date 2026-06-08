Siirt'te trafik denetimi yapıldı
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, hatalı ve çift sıra araç parklarının önüne geçmek için denetim yaptı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir de katılarak sürücülere uyarılarda bulundu ve esnafla bir araya geldi.
Siirt'te, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Aydınlar Caddesi'nde yapılan denetime İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir de katıldı.
Trafik akışını olumsuz etkileyen hatalı ve çift sıra araç parklarının önüne geçmek amacıyla sürücülere uyarıda bulunan Özdemir, denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi.
Sürücülerle sohbet eden Özdemir, daha sonra Cengiz Topel Caddesi'nde esnafla çay içti, taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz