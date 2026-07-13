Siirt'te taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Nallıkaya köyünde S.B. ve A.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.