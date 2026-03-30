Siirt'te SUV tipi araç devrildi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir SUV tipi araç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Ekipler olay yerine sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AJ 006 plakalı SUV tipi araç, Kurtalan– Siirt kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay