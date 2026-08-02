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Siirt'te silahlı kavga: 2 yaralı

Siirt'te silahlı kavga: 2 yaralı
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SİİRT'te 2 grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

SİİRT'te 2 grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Batı Mahallesi Kasaplar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Musa T. ile Abdulkerim K., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alınırken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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