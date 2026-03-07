Haberler

Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Siirt'in Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişinin kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. O.G. ve M.Ş.B. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan O.G. ile M.Ş.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
