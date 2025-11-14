Siirt'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Siirt'in Doğan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Doğan Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel