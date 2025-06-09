Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Siirt'in Eruh ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sait Koç hayatını kaybetti, oğlu Emrah Koç ağır yaralandı. Olay, bilinmeyen bir nedenle meydana geldi ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

SİİRT'in Eruh ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Sait Koç hayatını kaybetti, oğlu Emrah Koç (18) ise ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, Eruh ilçesi Dönerdöver köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Sait Koç ile oğlu Emrah Koç, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Sait Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Emrah Koç da sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sait Koç'un cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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