Siirt'te şiddetli yağış ve fırtınada barınakları yıkılan 20 kişilik aile tahliye edildi

Siirt'in Baykan ilçesindeki Havel Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, 20 kişilik ailenin barınak ve çadırlarını yıktı. Aile, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 20 kişilik ailenin barınak ve çadırları yıkıldı.

İlçenin kırsal Havel Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 20 kişilik ailenin barınak ve çadırları, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yıkıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından tahliye edilen aile, sağlık kontrolü amacıyla Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ailenin barınma ihtiyacının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
